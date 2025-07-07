Поиски 9-летней девочки из Иглино внезапно свернули

В Башкирии завершились поиски девятилетней девочки. Об этом рассказали активисты организации «Поиск детей».
Юная жительница Иглино пропала сегодня. Несколько минут назад волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдена живой, благодаря совместным, согласованным действиям неравнодушных местных жителей, волонтеров и родных девочки! Только вместе можно добиться спасения жизни и умножить добро! — заявили добровольцы.
Где все это время была девочка — не уточняется.
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