Пенсионерка погибла во время купания в Таганроге

В Таганроге на пляже «Медуза» в районе улицы Адмирала Крюйса произошло трагическое происшествие. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По предварительной информации ведомства, 78-летняя женщина, приехавшая на отдых с семьей, погибла во время купания. Тело пенсионерки заметили в воде другие отдыхающие, которые попытались оказать помощь и вытащили ее на берег.
Позже выяснилось, что женщина отправилась купаться одна, без сопровождения родственников.
Отметим, что это уже не первый случай гибели пожилых людей на воде в этом сезоне. Жителей Ростовской области просят соблюдать правила безопасности на воде и быть внимательнее.
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