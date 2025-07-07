Экс-замглавы Генштаба генерал Арсланов получил 17 лет за многомиллиардное мошенничество

По данным телеграм-канала «112», обвинения генералу были предъявлены в рамках громкого дела «Воентелекома». Следствие установило, что Арсланов и его сообщники организовали схему по закупке дешевого китайского оборудования, которое выдавалось за передовые отечественные разработки и поставлялось в армию по завышенным ценам. Общий ущерб по делу был оценен в 6,5 млрд рублей.