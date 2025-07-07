Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы Генштаба генерал Арсланов получил 17 лет за многомиллиардное мошенничество

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов приговорён к 17 годам колонии строгого режима за мошенничество и получение взяток. Он организовал схему с поставкой китайского оборудования под видом отечественных технологий. Общий ущерб составил более 6,5 млрд рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов приговорен к 17 годам колонии строгого режима. 235-й Гарнизонный военный суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взяток, сообщает ТАСС.

По данным телеграм-канала «112», обвинения генералу были предъявлены в рамках громкого дела «Воентелекома». Следствие установило, что Арсланов и его сообщники организовали схему по закупке дешевого китайского оборудования, которое выдавалось за передовые отечественные разработки и поставлялось в армию по завышенным ценам. Общий ущерб по делу был оценен в 6,5 млрд рублей.

Дополнительно Арсланова оштрафовали на 24 миллиона рублей, что вдвое превышает сумму взятки. Также он лишен воинского звания генерал-полковника.