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Жителей Ростова предупредили об отключении воды 9 июля

15 часов без воды: в Ростове жителей ждет отключение воды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону временно ограничат водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.

9 июля с 8:00 до 23:00 в центральной части города будет прекращена подача воды в связи с масштабной реконструкцией водопровода. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

Причиной временных неудобств стала замена трубопровода по улице Ларина. Это позволит улучшить водоснабжение всего района.

Отключение затронет дома в границах: ул. Шеболдаева, ул. Подъездная, ул. Погодина, пр. Ленина.

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