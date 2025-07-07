Жителей Ростова предупредили об отключении воды 9 июля

В Ростове-на-Дону временно ограничат водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.
9 июля с 8:00 до 23:00 в центральной части города будет прекращена подача воды в связи с масштабной реконструкцией водопровода. Об этом сообщает «Ростовводоканал».
Причиной временных неудобств стала замена трубопровода по улице Ларина. Это позволит улучшить водоснабжение всего района.
Отключение затронет дома в границах: ул. Шеболдаева, ул. Подъездная, ул. Погодина, пр. Ленина.
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