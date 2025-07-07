Клеточной терапией подавили прогрессирующий рассеянный склероз

Эти клетки успешно встроились в поврежденные части оболочки нервов спинного мозга и начали производить миелин, что значительным образом улучшило состояние нервных окончаний-аксонов, особенно сильно страдающих при развитии прогрессирующих форм рассеянного склероза. В результате этого миелиновая оболочка нервов мышей с данной болезнью стала реагировать на повреждения почти столь же эффективно, как у здоровых грызунов, что дает надежду на создание iNSC-терапий для лечения данной болезни, подытожили биологи.