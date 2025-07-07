Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы

Также уточняется пункт положения, связанный с порядком увольнения военнослужащих с военной службы и исключения их из списков личного состава воинской части: военнослужащий, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет уволиться по выбранному им основанию, за исключением случаев, когда увольнение производится по особым основаниям, в числе которых теперь — включение в реестр иноагентов.