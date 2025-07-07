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Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы

Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уточнил порядок прохождения военной службы в РФ, соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Указом вносится ряд изменений в положение о порядке прохождения военной службы.

В частности, военные из числа иностранных граждан смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Также уточняется пункт положения, связанный с порядком увольнения военнослужащих с военной службы и исключения их из списков личного состава воинской части: военнослужащий, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет уволиться по выбранному им основанию, за исключением случаев, когда увольнение производится по особым основаниям, в числе которых теперь — включение в реестр иноагентов.