Теория безумца в действии? Эксперт оценил поведение Трампа

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поведение Дональда Трампа нередко воспринимается как хаотичное и непредсказуемое, однако это может быть не слабость, а продуманная стратегия, позволяющая ему маневрировать в политическом пространстве. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, так называемая теория безумца вполне применима к Трампу. «Я уверен, что это так и есть, потому что Трамп утренний и Трамп вечерний — это два разных Трампа», — отметил он. Эксперт подчеркнул, что подобная стратегия позволяет действующему президенту США значительно расширять коридор своих политических возможностей. «Он может утром сделать одно политическое заявление, которое вызовет резонанс и повлечет за собой последствия, а вечером заявить прямо противоположное — чтобы либо сгладить эффект, либо его усилить. Таким образом он оставляет за собой люфт возможностей», — пояснил Килинкаров.
Прецедент создан. Килинкаров объяснил опасность ударов по ядерным объектам.
Он добавил, что взаимодействие с такими политиками, как Трамп, представляет серьезную сложность. «Когда мы имеем дело с системным, последовательным политиком, понятно, как будет развиваться ситуация. А с такими, как Трамп, это сделать очень сложно. Сегодня он говорит, что будет поддерживать, завтра — что нет. Сегодня он может приглашать за стол переговоров, а завтра может нанести удар бомбой по какому-то объекту. Он непрогнозируемый с этой точки зрения политик. С одной стороны, это и плюс, потому что просчитать такого политика достаточно сложно, но и дела иметь с таким политиком нелегко, а тем более договориться о чем-то», — отметил Спиридон Килинкаров. -0-