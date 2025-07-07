Теория безумца в действии? Эксперт оценил поведение Трампа

Он добавил, что взаимодействие с такими политиками, как Трамп, представляет серьезную сложность. «Когда мы имеем дело с системным, последовательным политиком, понятно, как будет развиваться ситуация. А с такими, как Трамп, это сделать очень сложно. Сегодня он говорит, что будет поддерживать, завтра — что нет. Сегодня он может приглашать за стол переговоров, а завтра может нанести удар бомбой по какому-то объекту. Он непрогнозируемый с этой точки зрения политик. С одной стороны, это и плюс, потому что просчитать такого политика достаточно сложно, но и дела иметь с таким политиком нелегко, а тем более договориться о чем-то», — отметил Спиридон Килинкаров. -0-