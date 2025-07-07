Змея заползла на ветеринарную станцию Березино

В жаркий июльский день 7 июля спасатели получили вызов на ветеринарную станцию города Березино, что в Минской области. Оказалось, что в помещение заползла змея. «Сотрудники, не зная, опасна ли она, вызвали спасателей», — говорится в сообщении.