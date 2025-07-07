Змея заползла на ветеринарную станцию Березино

В МЧС Беларуси рассказали, что помогли сотрудникам ветеринарной станции избавиться от ужа.
В жаркий июльский день 7 июля спасатели получили вызов на ветеринарную станцию города Березино, что в Минской области. Оказалось, что в помещение заползла змея. «Сотрудники, не зная, опасна ли она, вызвали спасателей», — говорится в сообщении.
Спасатели выловили змею. Возмутителем спокойствия был обыкновенный уж, который, как известно, не ядовит. Все остались довольны, и уж тоже — его отпустили в естественную среду обитания.
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Тем временем МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением.
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