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Змея заползла на ветеринарную станцию Березино

Спасатели выловили змею, которая заползла на ветеринарную станцию Березино.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Беларуси рассказали, что помогли сотрудникам ветеринарной станции избавиться от ужа.

В жаркий июльский день 7 июля спасатели получили вызов на ветеринарную станцию города Березино, что в Минской области. Оказалось, что в помещение заползла змея. «Сотрудники, не зная, опасна ли она, вызвали спасателей», — говорится в сообщении.

Спасатели выловили змею. Возмутителем спокойствия был обыкновенный уж, который, как известно, не ядовит. Все остались довольны, и уж тоже — его отпустили в естественную среду обитания.

Ранее мы писали, что змея заползла в квартиру в Логойске.

Кстати, синоптики предупредили белорусов о мощных ливнях из-за циклона из Италии на 8 — 9 июля: «Опасный Генуэзский циклон».

Тем временем МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением.

Также мы писали, что реконструкция Комаровки продлится два года, но крытый рынок не закроют.