Спасатели проведут дополнительный мониторинг в детских оздоровительных лагерях Беларуси

«Министерством по чрезвычайным ситуациям ежегодно большое внимание уделяется подготовке детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Были обследованы все без исключения лагеря, по результатам были предложены соответствующие противопожарные мероприятия, направленные как на повышение требований пожарной безопасности, так и на соответствие требованиям нормативно-правовых актов. В связи пожаром, произошедшим 6 июля этого года в детском оздоровительном лагере “Горизонт” Молодеченского района, органами Государственного пожарного надзора будет осуществлен контроль за состоянием систем пожарной автоматики в детских оздоровительных лагерях, подготовкой к действиям обслуживающего персонала в случае нештатной ситуации», — рассказал начальник главного управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин. -0-