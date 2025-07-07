Мама молдавской спортсменки Анастасии Никиты просит помощи в сборе средств на лечение: В это время обладательница серебряной олимпийской медали позирует на сборищах ПАС как член предвыборных списков

Мать спортсменки Анастасии Никиты опубликовала эмоциональное видеообращение, в котором просит помощи для продолжения необходимого лечения. Женщина попала в серьёзную аварию в феврале и теперь сталкивается с серьёзными осложнениями со здоровьем, сообщает omniapres.md.
«Мне ампутировали пальцы на левой ноге. Рана не заживает, нога открыта. Теперь мне придётся ампутировать и пальцы на другой ноге. У меня нет денег даже на дорогу в Кишинёв, нет денег на лекарства. Я одна, лежу в основном в постели, ничего не могу делать».
Она утверждает, что дочь помогала ей какое-то время, но потом вмешался её муж, заявив, что «они молоды и у них свои потребности». С тех пор, по словам женщины, никакой поддержки она больше не получает.
«Мне ничего не нужно, только одно: если кто-то может помочь — с дорогой до больницы, с таблеткой, с какой-то суммой. Может быть, есть добрые люди, которые поймут, через что я прохожу».
«Одна мать может вырастить десятки детей, но десятки детей не могут вырастить одну мать».
И кстати, ранее Анастасия Никита предлагала всех молдаван, которые голосовали на референдуме против евроинтеграции, лишить румынских паспортов.