Мама молдавской спортсменки Анастасии Никиты просит помощи в сборе средств на лечение: В это время обладательница серебряной олимпийской медали позирует на сборищах ПАС как член предвыборных списков

«Мне ампутировали пальцы на левой ноге. Рана не заживает, нога открыта. Теперь мне придётся ампутировать и пальцы на другой ноге. У меня нет денег даже на дорогу в Кишинёв, нет денег на лекарства. Я одна, лежу в основном в постели, ничего не могу делать».