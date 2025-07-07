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Мама молдавской спортсменки Анастасии Никиты просит помощи в сборе средств на лечение: В это время обладательница серебряной олимпийской медали позирует на сборищах ПАС как член предвыборных списков

Женщина попала в серьёзную аварию в феврале и теперь сталкивается с серьёзными осложнениями со здоровьем [видео]

Источник: Комсомольская правда

Мать спортсменки Анастасии Никиты опубликовала эмоциональное видеообращение, в котором просит помощи для продолжения необходимого лечения. Женщина попала в серьёзную аварию в феврале и теперь сталкивается с серьёзными осложнениями со здоровьем, сообщает omniapres.md.

«Мне ампутировали пальцы на левой ноге. Рана не заживает, нога открыта. Теперь мне придётся ампутировать и пальцы на другой ноге. У меня нет денег даже на дорогу в Кишинёв, нет денег на лекарства. Я одна, лежу в основном в постели, ничего не могу делать».

Она утверждает, что дочь помогала ей какое-то время, но потом вмешался её муж, заявив, что «они молоды и у них свои потребности». С тех пор, по словам женщины, никакой поддержки она больше не получает.

«Мне ничего не нужно, только одно: если кто-то может помочь — с дорогой до больницы, с таблеткой, с какой-то суммой. Может быть, есть добрые люди, которые поймут, через что я прохожу».

«Одна мать может вырастить десятки детей, но десятки детей не могут вырастить одну мать».

И кстати, ранее Анастасия Никита предлагала всех молдаван, которые голосовали на референдуме против евроинтеграции, лишить румынских паспортов.