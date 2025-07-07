Магия чисел Шагала. В Витебске отметили 138-ю годовщину со дня рождения художника

К его памятнику на улице Покровской почитатели таланта живописца возложили цветы, в том числе любимые Шагалом васильки, напоминавшие деятелю искусств о его любимом Витебске. «Празднование дня рождения нашего прославленного земляка из года в год проходит по-разному. В юбилейные и круглые даты организуем более масштабные праздники, а в этом году мы отмечаем 138 лет со дня его рождения, поэтому встречаем праздник в уютном семейном кругу и почти домашней атмосфере. Сюда пришли только его самые преданные поклонники, для которых творчество Шагала многое значит», — отметила Ирина Воронова.