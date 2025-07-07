Магия чисел Шагала. В Витебске отметили 138-ю годовщину со дня рождения художника

7 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. В Витебске отметили 138-летие со дня рождения художника и уроженца города Марка Шагала, передает корреспондент БЕЛТА.
По традиции день рождения известного во всем мире живописца и графика Марка Шагала на его малой родине отмечают 7 июля, хотя по некоторым источникам на свет он появился на день раньше. «Он верил в магию чисел, и для него дата рождения — 7.07.1887 — многое значила. Он всегда отмечал свой главный праздник именно в этот день», — подчеркнула директор Музея Марка Шагала Ирина Воронова.
К его памятнику на улице Покровской почитатели таланта живописца возложили цветы, в том числе любимые Шагалом васильки, напоминавшие деятелю искусств о его любимом Витебске. «Празднование дня рождения нашего прославленного земляка из года в год проходит по-разному. В юбилейные и круглые даты организуем более масштабные праздники, а в этом году мы отмечаем 138 лет со дня его рождения, поэтому встречаем праздник в уютном семейном кругу и почти домашней атмосфере. Сюда пришли только его самые преданные поклонники, для которых творчество Шагала многое значит», — отметила Ирина Воронова.
Во дворике Дома-музея Шагала почитателей гения ждал небольшой концерт. Витебская еврейская община подготовила тематическую программу. О Марке Шагале прочитали стихи, спели песни, посвященные художнику, и представили театральную миниатюру. Также на сцене выступили юные музыканты.
Ирина Воронова рассказала, что в прошлом году туристический поток в Арт-центр и Дом-музей Шагала сравнялся с доковидным, однако уже в этом году число посетителей значительно возросло и статистика обещает быть рекордной. «Если раньше около 70% туристов, приходящих к нам, составляли иностранные граждане, то теперь активно приезжают белорусы, целенаправленно прибывающие в Витебск, чтобы познакомиться с наследием Марка Шагала. Культурный внутренний туризм стал популярным направлением. Только за июнь число посетителей выросло в два раза», — поделилась руководитель учреждения культуры. -0-
Фото Александра Хитрова.