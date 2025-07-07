Беларусь заявила о готовности подключиться к БРИКС в нейтрализации экологических и биологических угроз

«К настоящему времени в Беларуси осуществлены две национальные программы мер по смягчению последствий изменения климата, приняты стратегии по адаптации сельского и лесного хозяйства, по управлению водными ресурсами в условиях изменяющегося климата. Полностью введена в эксплуатацию Белорусская атомная электростанция, позволяющая снижать выбросы парниковых газов более чем на 8 млн т ежегодно. Для поддержания успешной политики по сокращению выбросов парниковых газов сейчас осуществляется подготовка амбициозного плана — Стратегии долгосрочного развития Республики Беларусь с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года», — рассказал Максим Рыженков.