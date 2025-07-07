Беларусь заявила о готовности подключиться к БРИКС в нейтрализации экологических и биологических угроз

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова подключиться к созданию в БРИКС скоординированных механизмов нейтрализации всех видов экологических и биологических угроз. Об этом министр иностранных дел Максим Рыженков заявил на расширенной сессии XVII саммита БРИКС на тему «Окружающая среда, COP-30 и глобальное здравоохранение» в Рио-де-Жанейро, сообщает БЕЛТА.
«Беларусь готова делиться своим опытом и новейшими технологиями по всем стратегическим вопросам как климатической повестки, так и общественного здравоохранения, имеющим глобальное значение. Мы готовы подключиться к созданию в рамках БРИКС скоординированных механизмов нейтрализации всех видов экологических и биологических угроз и тем самым минимизировать их негативное воздействие на здоровье населения планеты», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
«Стратегическая платформа будущего». Рыженков заявил о стремлении Беларуси к полноправному членству в БРИКС Беларусь заявила о готовности стать для БРИКС платформой для создания современных логистических хабов.
Министр отметил, что один из главных приоритетов Беларуси в области обеспечения национальной безопасности — политика по смягчению последствий изменения климата и адаптации к климатическим изменениям, а также сохранению благоприятной окружающей среды.
13-я цель устойчивого развития «Борьба с изменением климата» уже включена в национальные стратегические и программные документы страны.
«К настоящему времени в Беларуси осуществлены две национальные программы мер по смягчению последствий изменения климата, приняты стратегии по адаптации сельского и лесного хозяйства, по управлению водными ресурсами в условиях изменяющегося климата. Полностью введена в эксплуатацию Белорусская атомная электростанция, позволяющая снижать выбросы парниковых газов более чем на 8 млн т ежегодно. Для поддержания успешной политики по сокращению выбросов парниковых газов сейчас осуществляется подготовка амбициозного плана — Стратегии долгосрочного развития Республики Беларусь с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года», — рассказал Максим Рыженков.
Он обратил внимание, что в Беларуси значительно возросло использование возобновляемых источников энергии. Активно развивается электротранспорт и расширяется необходимая инфраструктура, растет доля пассажирского городского электрического транспорта в общем объеме перевозок.
"Наша страна занимает одну из лидирующих позиций по восстановлению болот, что играет значительную роль в оказании важнейших экосистемных услуг всему европейскому региону.
В условиях глобальных вызовов, таких как пандемии и экологические угрозы, окружающая среда и здоровье людей неразрывно связаны. Поэтому Беларусь интегрирует усилия в области общественного здравоохранения и охраны окружающей среды для эффективного реагирования на угрозы и обеспечения устойчивого развития", — подчеркнул дипломат.
Министр отметил, что здравоохранение Беларуси функционирует как целостная система, обладает достаточным опытом для диагностики и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний, для эффективного эпидемиологического надзора и реагирования на вспышки болезней.
В стране успешно внедряется Централизованная информационная система здравоохранения. Она представляет собой масштабный проект, направленный на цифровизацию и интеграцию информационных ресурсов в сфере здравоохранения.
«Уверен, что площадка БРИКС является наиболее востребованной и перспективной глобальной платформой для развития взаимодействия в этих областях», — заявил Максим Рыженков. -0-