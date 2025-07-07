Житель Волгодонска лишился сбережений после разговора с мошенником

Волгодонец стал жертвой изощренной схемы телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
25-летний житель Волгодонска обратился в полицию с заявлением о крупном мошенничестве. По словам потерпевшего, аферисты использовали сложную многоходовую схему, прикрываясь именем Центробанка. Дончанину позвонил человек, представившийся сотрудником ЦБ. Он сообщил о подозрительном переводе со счета молодого человека и предложил «спасти» деньги, переведя их на «безопасный» счет.
Парень установил рекомендованное мошенниками приложение, снял все накопления и перевел их на указанные счета, затем ему дали ложную информацию о якобы оформленном кредите. Он попытался взять кредит на 1,2 млн рублей для «аннулирования заявки». Однако банк отказал в выдаче кредита, что и спасло молодого человека от еще больших потерь.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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