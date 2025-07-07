Житель Волгодонска лишился сбережений после разговора с мошенником

Парень установил рекомендованное мошенниками приложение, снял все накопления и перевел их на указанные счета, затем ему дали ложную информацию о якобы оформленном кредите. Он попытался взять кредит на 1,2 млн рублей для «аннулирования заявки». Однако банк отказал в выдаче кредита, что и спасло молодого человека от еще больших потерь.