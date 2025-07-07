Ряд детских приютов Башкирии преобразуют в учреждения для пожилых людей и инвалидов

Сегодня, 7 июля, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой обсудили преобразования в системе детских учреждений социального обслуживания.
По данным властей, в республике функционирует 28 организаций, помогающих несовершеннолетним и семьям в трудной жизненной ситуации, включая приюты, центры для детей-сирот и учреждения «Семья».
Как сообщила министр семьи, труда и социальной защиты региона Ленара Иванова, в Башкирии внедряют новые подходы к социальной реабилитации. Традиционные стационарные формы работы заменяют инновационными методиками, включая сокращение койко-мест в приютах и создание отделов коррекционно-развивающей работы. Уже открыто 12 таких отделений.
Особое внимание уделяется сохранению семейных связей. По словам министра, ключевая задача — обеспечить воспитание детей в родных семьях. Для этого ведется профилактическая работа с родителями и активная деятельность по возвращению детей из приютов в семьи. Ежегодно социальным сопровождением охватывают более восьми тысяч семей.
Реформы коснулись и учреждений для детей-сирот. С января этого года уфимский Центр содействия семейному воспитанию перешел на полустационарную форму работы, оказывая поддержку семьям из семи районов республики.
В планах на 2026 год — создание групп дневного пребывания в Доме ребенка, открытие отделений помощи семьям в Илишевском районе и преобразование малозагруженных приютов в центры помощи пожилым и инвалидам.
Глава Башкирии Радий Хабиров положительно оценил ход преобразований, подчеркнув важность реализации намеченных планов.
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