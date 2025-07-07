Ряд детских приютов Башкирии преобразуют в учреждения для пожилых людей и инвалидов

Особое внимание уделяется сохранению семейных связей. По словам министра, ключевая задача — обеспечить воспитание детей в родных семьях. Для этого ведется профилактическая работа с родителями и активная деятельность по возвращению детей из приютов в семьи. Ежегодно социальным сопровождением охватывают более восьми тысяч семей.