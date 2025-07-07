Каникулы с умом: полезные видео по ИИ и цифровой грамотности

Каникулы — это отличная возможность получить новые знания. Вместе с компанией МТС подготовили подборку полезных видеоматериалов для школьников и их родителей, которые помогут провести лето с пользой. Видеогид включает курсы по ИИ, материалы по кибербезопасности и советы по защите от буллинга в интернете.