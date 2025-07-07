Каникулы с умом: полезные видео по ИИ и цифровой грамотности

Каникулы — это отличная возможность получить новые знания. Вместе с компанией МТС подготовили подборку полезных видеоматериалов для школьников и их родителей, которые помогут провести лето с пользой. Видеогид включает курсы по ИИ, материалы по кибербезопасности и советы по защите от буллинга в интернете.
«Кибер КанИИкулы»: бесплатный курс по ИИ.
Школьники и студенты могут погрузиться в мир искусственного интеллекта и пересмотреть видеокурс «Кибер КанИИкулы». Проект впервые стартовал прошлым летом при генеральной поддержке компании МТС. Видеоролики знакомят слушателей с ИИ-инструментами и учат применять нейросети в учебе и повседневной жизни. Все видео можно найти по ссылке.
Видеоматериалы помогут научиться использовать нейросети для написания текстов, анализа данных, создания изображений, видео и музыкальных треков. Также изучаются алгоритмы, лежащие в основе ИИ, и рассматриваются примеры их применения в различных областях — от разработки игр до стартапов.
#ИнтернетБезБуллинга: как защитить себя в сети.
В рамках инициативы #ИнтернетБезБуллинга вместе с психологами была создана серия роликов, основанных на реальных историях подростков, столкнувшихся буллингом в интернете. Все видео собраны здесь.
Дети узнают, как распознать буллинг, куда обратиться за помощью и как защитить себя. Материалы будут полезны и взрослым — родителям и педагогам, которые хотят вовремя заметить тревожные сигналы.
«Дети в интернете»: основы кибербезопасности и онлайн-этикета.
Видеоуроки образовательного проекта «Дети в интернете» рассказывают о том, как защитить личные данные, вести себя в сети и заботиться об этикете онлайн-общения. Плейлист доступен по ссылке.
Ролики научат, как обезопасить свои устройства, безопасно и уважительно общаться в интернете, а также объяснят, почему важно следить за своей онлайн-репутацией. В роли ведущих выступают белорусские блогеры.
Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство.