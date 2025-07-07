В Москву пришла настоящая жара: симптомы и профилактика обезвоживания

— Только когда соблюдены все меры пребывания летом на солнце, можно говорить и о соблюдении питьевого режима. Например, когда человек работает под палящим солнцем, например кладет асфальт, у него начинаются сильное потоотделение и колоссальная потеря жидкости. В этом случае, конечно, нужно пить воду литрами, — обратила внимание Алексеева.