В Москву пришла настоящая жара: симптомы и профилактика обезвоживания

В Москву пришла летняя жара: столбики термометров на текущей неделе превысят 30 градусов, а осадков почти не предвидится. В жарких условиях у человека может наступить обезвоживание. Какими симптомами выражается это состояние и как с ним справиться, «Вечерней Москве» рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.
Симптомы и меры предосторожности.
По ее словам, когда наступает обезвоживание организма, у человека могут проявиться следующие симптомы:
тахикардия;холодный липкий пот;сухость кожных покровов;интенсивное потоотделение.
— Обезвоживание в жаркую погоду отличается от обезвоживания, которое наступает при инфекционных заболеваниях. В период высоких температур человеку нужно носить с собой пульверизатор, чтобы опрыскивать себя водой, и принимать воду внутрь, — объяснила врач.
Пить нужно столько, сколько человек посчитает нужным. Важно, чтобы это была простая вода не слишком низкой температуры. Газировки и другие сладкие напитки сделают жажду еще сильнее.
— Если человек находится на курорте, то ему нужно пить только свежую, бутилированную воду, чтобы избежать опасности ротавирусных, кишечных, респираторно-вирусных инфекций. Для этого также важно соблюдать все антисептические меры, потому что бактерии сильно размножаются в жару, — отметила собеседница «ВМ».
Необходимо соблюдать питьевой режим. Воду нужно пить небольшими глотками, а не целый литр жидкости залпом. Если человек в жару весь день будет пить глотками, это будет эквивалентно внутривенному капельному введению любой жидкости, которая сразу снимает обезвоживание.
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— В жару из организма вымываются соли и другие полезные вещества, которые выходят с потом и мочой. Поэтому для восстановления этого баланса можно выпивать 0,5 литра минеральной воды, — посоветовала эксперт.
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В жару также важно соблюдать режим нахождения на открытом солнце:
прикрывать открытые участки тела;пользоваться кремами с SPF-защитой.
— Только когда соблюдены все меры пребывания летом на солнце, можно говорить и о соблюдении питьевого режима. Например, когда человек работает под палящим солнцем, например кладет асфальт, у него начинаются сильное потоотделение и колоссальная потеря жидкости. В этом случае, конечно, нужно пить воду литрами, — обратила внимание Алексеева.
Тем, кто передвигается в жару по Москве, врач рекомендует:
перемещаться «перебежками» между тенистыми участками, магазинами с кондиционерами и так далее;опрыскивать открытые участки тела водой (но не растирать ее, чтобы не смыть слой защитного SPF-крема);пить чистую воду небольшими глотками.
— Если почувствуете, что у вас затуманено сознание, есть липкий пот, тахикардия, тошнота, лучше всего спокойно двигайтесь к дому. А там уже нужно принять меры для облегчения своего состояния. Например, принять душ и выпить охлажденный мятный чай, который отлично освежает в жару, — порекомендовала собеседница «ВМ».
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— Бытует мнение, что холодные напитки и мороженое могут вызвать ангину. Но это заболевание возникает только при воздействии бета-гемолитического стрептококка, — подчеркнула врач.
Важно помнить, что людям, у которых есть проблемы с сердцем и другие хронические заболевания, нельзя находиться на открытом солнце в период его максимальной активности — с 12 до 16 часов, заключила Алексеева.
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