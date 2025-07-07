Дом семьи Старовойта в Красногорске пустует уже полтора месяца

Дом семьи бывшего главы Министерства транспорта России Романа Старовойта в коттеджном поселке Береста в подмосковном городе Красногорске пустует уже более полутора месяцев. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщила местная охрана.
— Там нет никого, дом пустой уже 1,5 месяца, — передает слова представителей охраны поселка РИА Новости.
О смерти Старовойта стало известно в тот же день. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства кончины бывшего главы ведомства. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».
Утром того же дня президент России Владимир Путин снял Романа Старовойта с занимаемой должности руководителя ведомства. Позже глава государства назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Старовойта сместили с поста руководителя ведомства не из-за того, что к нему «больше нет доверия».