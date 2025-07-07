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Что нового в регионе: от ремонта дорог до грантов для туристического бизнеса

Традиционно в своём Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о значимых достижениях региона.

Источник: МК.RU Самара

Традиционно в своём Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о значимых достижениях региона.

Одним из заметных событий стало завершение ремонта участка дороги «Самара — Большая Черниговка» — Южный в Большеглушицком районе.

Протяженность отремонтированного участка составила 14,65 км. Для ряда населённых пунктов эта трасса остаётся единственной транспортной связью с административным центром — селом Большая Черниговка, где находятся школы, больницы и другие важные социальные учреждения.

Работы велись в рамках национальных проектов «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни».

В регионе также стартовал конкурс по предоставлению грантов представителям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере туризма.

Победители смогут получить до 7,5 млн рублей на обустройство пляжей, развитие туристических маршрутов и создание доступной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Приём заявок продлится до 2 августа.

Не осталось без внимания и лесное хозяйство: теперь у специалистов есть новый гидроподъёмник для удаления аварийных деревьев и два современных лесовоза — первые закупки техники такого типа за последние два десятилетия.

Также число камер видеонаблюдения в лесах увеличилось с 45 до 55. В регионе удалось добиться 100% эффективности при тушении лесных пожаров в текущем году.

Ещё одним важным шагом стало подписание соглашения с новым резидентом индустриального парка «Преображенка».

Компания займётся выпуском комплектующих для промышленного электрооборудования. Общий объём инвестиций превысит миллиард рублей, а для жителей региона будет создано 200 новых рабочих мест.

Спортивная инфраструктура тоже развивается: в Новокуйбышевске, в загородном лагере «Юность», открылись две новые спортивные площадки.

Их уже опробовали 140 юных спортсменов из Чапаевска, Тольятти и Самары.

Строительство проводится в преддверии XIII международного форума «Россия — спортивная держава». В этом году в Самарской области планируется ввести в эксплуатацию 100 новых спортивных объектов.

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