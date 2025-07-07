СК: причиной смерти двух марафонцев в Хибинах могло стать переохлаждение

Мурманские следователи назвали предварительную причину гибели двух марафонцев на забеге в Хибинах. Спортсмены могли умереть из-за общего переохлаждения организма. Одна из участниц забега отмечала, что было холодно и постоянно шел дождь, однако соревнования не отменили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Предварительной причиной смерти двух участников ультрамарафона «Спортфест Хибины — 2025» в Кировске Мурманской области стало общее переохлаждение организма. К такому выводу пришли судмедэксперты, сообщило региональное управление Следственного комитета России.
По информации SHOT, ~во время трейлового забега скончались 62-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний москвич Евгений М~. Трагедия на крупнейшем горном массиве Кольского полуострова с крутыми склонами произошла ранним утром 6 июля.
В СК уточнили, что потерпевшей по уголовному делу признана еще одна участница соревнований — 43-летняя жительница Мурманска.
Руководитель пресс-службы регионального управления МЧС России Дина Рыгина в беседе с РИА Новости заявила, что ~в дни забега в Мурманской области ожидалась плохая погода — сильный дождь, ветер и снег~, но организаторы, несмотря на предупреждения спасателей, решили провести спортивное мероприятие.
«Все дни главное управление МЧС России по Мурманской области информировало население и рекомендовало воздержаться от прогулок и поездок», — отметила она.
Участница забега Алина рассказала, что стояла низкая температура, около +3°C, и постоянно шел дождь.
«Он усиливался, при наборе высоты появлялся, конечно, ветер. Он мог быть как в спину, так и встречным. То есть это стихия, на нее никто не мог повлиять», — поделилась спортсменка.
Однако вместо того, чтобы отменить марафон, организаторы лишь сократили набор высоты с 3,5 до 1,4 км. По информации Mash, спортсмены бежали по лужам, болотам и бродам, а затем «вымокшие до нитки» оказались на перевале, где начался «сильнейший ледяной шторм».
Организатор — московская компания.
7 июля СК России сообщил о задержании директора фирмы, организовавшей ультрамарафон. В ведомстве подчеркнули, что он был обязан обеспечить безопасность участников забега.
«В порядке статьи 91 УПК РФ следователем СК задержан генеральный директор коммерческой организации Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — отметило ведомство.
Мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 238 УК РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Кроме того, следователи изъяли документы, связанные с проведением забега, а также допрашивают участников соревнований.
По данным мурманского информационного агентства «СеверПост.Ru», организатором забега было московское ООО «РРанз», учредителем и руководителем которого является Артем Долгополов. Компанию создали на базе одноименного бегового клуба в 2016 году. Она организовала свыше 40 забегов.
Спасли группу туристов.
Информация о гибели двух участников ультрамарафона поступила в ведомство 6 июля в 4:55 мск, сообщили в региональном управлении МЧС России. Спасателям удалось найти всех бегунов к 10:40 мск.
~В поисковой операции были задействованы 22 человека и девять единиц техники~, подчеркнули в ведомстве.
Тем же утром в Хибинах на перевале Семвечер Ловозерского района терпела бедствие незарегистрированная туристическая группа. Пять женщин и двое мужчин попали в буран, ветер начал сносить их палатки.
Поскольку вертолет не смог вылететь к путешественникам, на помощь были отправлены спасатели на вездеходе, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России. Они смогли добраться до группы к 20:00 мск.
«Семерых туристов, спасенных в Ловозерском районе, доставили к личному автотранспорту. Медицинская помощь спасенным не потребовалась», — добавили в ведомстве.