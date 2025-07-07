Врач перечислила правила, которые помогут пережить сильную жару

Также важно избегать резких перепадов температур, чтобы не создать дополнительную нагрузку на организм. Для тех, кто не может обойтись без физических нагрузок, врач посоветовала делать их в умеренных дозах, а также обязательно отдыхать в тени или в помещении с кондиционером. Но не следует устанавливать температуру ниже 24 градусов, чтобы избежать простуды.