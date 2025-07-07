Врач перечислила правила, которые помогут пережить сильную жару

Температура в Москве на этой неделе может достичь +35 градусов. Директор центра иммунокоррекции, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, как сохранить здоровье в условиях аномальной жары. Об этом пишет «Царьград».
— В первую очередь, на самом деле, опасность грозит людям пожилым. Страдающим сосудистыми заболеваниями, постинсультными заболеваниями, — предупредила врач.
Специалист отметила, что такие люди должны регулярно принимать лекарства и обязательно пить достаточное количество жидкости. Также врач порекомендовала носить легкую, но закрывающую кожу одежду из хлопка, чтобы избежать солнечных ожогов и перегрева.
Также важно избегать резких перепадов температур, чтобы не создать дополнительную нагрузку на организм. Для тех, кто не может обойтись без физических нагрузок, врач посоветовала делать их в умеренных дозах, а также обязательно отдыхать в тени или в помещении с кондиционером. Но не следует устанавливать температуру ниже 24 градусов, чтобы избежать простуды.
Напомним, Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары. Предупреждение будет действовать до 10 июля.