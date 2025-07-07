Китайский автоконцерн рассматривает возможность запустить производство на территории Башкирии

Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев отметил, что республика, находясь в географическом центре России, является лидером в реализации промышленной политики. Он подчеркнул, что в регионе налажено производство авиационных двигателей, электробусов, автобусов, спецтехники и комплектующих, а также развита химическая промышленность. Глава ведомства выразил готовность предложить китайским партнерам благоприятные условия для реализации совместных проектов.