Китайский автоконцерн рассматривает возможность запустить производство на территории Башкирии

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге состоялась встреча представителей Башкирии с делегацией китайского концерна BYD. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, стороны проявили взаимный интерес к развитию совместных проектов в сфере автомобилестроения на территории региона.
Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев отметил, что республика, находясь в географическом центре России, является лидером в реализации промышленной политики. Он подчеркнул, что в регионе налажено производство авиационных двигателей, электробусов, автобусов, спецтехники и комплектующих, а также развита химическая промышленность. Глава ведомства выразил готовность предложить китайским партнерам благоприятные условия для реализации совместных проектов.
Со своей стороны генеральный директор дочерней компании BYD ASTEK Ялинг Ванг сообщила о планах посетить Уфу уже в этом месяце, чтобы ознакомиться с экономическим и промышленным потенциалом республики.
По итогам переговоров стороны договорились о продолжении деловых контактов и наметили планы предстоящего визита китайской делегации в столицу Башкирии.
Международная выставка «Иннопром-2025» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. В этом году страной-партнером мероприятия выступает Саудовская Аравия. Официальную делегацию Башкирии на выставке возглавляет глава региона Радий Хабиров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.