Елена Борщева с мужем отметили 20-летие брака: видео

Кто бы мог подумать, но звезда КВН Елена Борщева несколько дней назад отметила 20 лет брака со своим мужем Валерием Юшкевичем. Многие задаются вопросом, как им это удалось. Звёздные супруги раскрыли секреты прочного брака. Причём, их старшая дочь тоже поделилась интересными наблюдениями по этому вопросу. Смотрите эксклюзивное интервью.