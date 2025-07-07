Экономист Разуваев посоветовал россиянам всегда иметь при себе наличные

Эксперт рекомендует россиянам всегда иметь при себе наличные деньги на случай сбоев в работе мобильного интернета. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Разуваев в интервью интернет-изданию «Абзац».
Он напомнил, что из-за сбоев в работе мобильного интернета возникают проблемы с работой кассовых аппаратов и банковских приложений.
Разуваев посоветовал заранее снимать небольшие суммы, например 4900 рублей, чтобы иметь мелкие купюры. Это поможет избежать проблем с оплатой покупок или заправкой автомобиля, если не сработает карта или QR-код.
Аналитик также отметил, что наличные необходимы при возможных трудностях с безналичной оплатой такси.
Ранее сообщалось, что на Камчатке ограничили работу мобильного интернета и геопозиционирования.