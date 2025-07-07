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Экономист Разуваев посоветовал россиянам всегда иметь при себе наличные

Эксперт рекомендует иметь наличные средства для оплаты товаров и услуг на случай перебоев с мобильным интернетом.

Источник: Аргументы и факты

Эксперт рекомендует россиянам всегда иметь при себе наличные деньги на случай сбоев в работе мобильного интернета. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Разуваев в интервью интернет-изданию «Абзац».

Он напомнил, что из-за сбоев в работе мобильного интернета возникают проблемы с работой кассовых аппаратов и банковских приложений.

Разуваев посоветовал заранее снимать небольшие суммы, например 4900 рублей, чтобы иметь мелкие купюры. Это поможет избежать проблем с оплатой покупок или заправкой автомобиля, если не сработает карта или QR-код.

Аналитик также отметил, что наличные необходимы при возможных трудностях с безналичной оплатой такси.

Ранее сообщалось, что на Камчатке ограничили работу мобильного интернета и геопозиционирования.