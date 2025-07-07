Первая леди Курска: что известно об опознавшей тело Старовойта девушке

В понедельник, 7 июля, экс-министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном городе Одинцово. На опоздание чиновника приехала девушка, которую сначала представили как ассистента политика, но позже стало известно, что она была его возлюбленной.
Девушку вызвали на место трагедии, так как она оказалась единственной из близких, кто смог быстро добраться к месту случившегося, передает Telegram-канал Mash.
Увидев тело Старовойта, девушка не смогла сдержать слез.
Речь идет о Полине Корнеевой. В 2023 году в интернете обсуждали слухи о ее скорой свадьбе с политиком, который тогда занимал пост губернатора Курской области. С тех пор девушку стали называть «первой леди Курска».
Когда Полина только окончила медицинский университет, бывший глава региона лично вручил ей красный диплом на выпускном. Позже пара переехала в Москву, пишет Telegram-канал Baza.
В 2022 году Роман Старовойт развелся с женой, с которой воспитывал двух дочерей. О своем расставании он сообщил во время прямого эфира.
О смерти Старовойта стало известно 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было также найдено огнестрельное оружие. По предварительным данным, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Что еще известно о смерти Романа Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».
Утром того же дня стало известно, что президент России Владимир Путин снял Романа Старовойта с занимаемой должности руководителя ведомства. Позже глава государства назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Старовойта сместили с поста руководителя ведомства не из-за того, что к нему «больше нет доверия».