Первая леди Курска: что известно об опознавшей тело Старовойта девушке

О смерти Старовойта стало известно 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было также найдено огнестрельное оружие. По предварительным данным, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Что еще известно о смерти Романа Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».