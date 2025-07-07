Афганец попытался жениться на шестилетней девочке

— Девочка плакала день и ночь перед продажей, умоляя отца вместо этого отправить ее в школу, чтобы она стала врачом. Покупатель во время заключения сделки сказал, что это его «второй брак», и заверил, что будет хорошо с ней обращаться, — передает Daily Mail.