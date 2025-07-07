Афганец попытался жениться на шестилетней девочке

Мужчина в Афганистане попытался жениться на шестилетней девочке, но церемонию бракосочетания сорвали представители движения «Талибан», которые попросили того подождать, пока ребенку не исполнится девять лет.
Отец девочки согласился отдать свою маленькую дочь замуж за 45-летненго афганца и в конце в концов продал ее за 1,6 тысячи фунтов стерлингов в виде земли, овец и наличных, чтобы купить на вырученные деньги еду.
— Девочка плакала день и ночь перед продажей, умоляя отца вместо этого отправить ее в школу, чтобы она стала врачом. Покупатель во время заключения сделки сказал, что это его «второй брак», и заверил, что будет хорошо с ней обращаться, — передает Daily Mail.
Пресс-секретарь Афганистана Забиулла Моджахед в конце декабря прошлого года сообщил, что верховный лидер страны и глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада утвердил регламент проектирования окон домов так, чтобы в них нельзя было увидеть женщин. Кроме того, в конце августа «Талибан» запретил женщинам выходить на улицу и в целом появляться на публике с непокрытым лицом.
30 марта Ахундзада заявил, что в Афганистане вернут практику публичной порки и забивания камнями насмерть женщин за измену. При этом тех, кто выступает против таких радикальных наказаний, глава государства назвал служителями сатаны. Также он назвал возвращение таких наказаний частью борьбы против Запада.