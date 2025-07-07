В Самаре обсудили подготовку к Молодёжному форуму ПФО «иВолга»

«Мы осознаём высокую степень ответственности и особую роль форума “иВолга” как точки притяжения молодёжных инициатив. Именно поэтому так важно, чтобы площадка была безопасной, современной, удобной и по-настоящему значимой для каждого участника. В этом году мы усилили патриотический и ценностный акценты, которые проходят через всю образовательную и культурную программы. Это наш вклад в формирование зрелого, ответственного гражданина», — добавила директор форума Кристина Гнатюк.