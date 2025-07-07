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Аналитики рассказали, в какой сфере больше всего зарабатывают уфимцы

В Уфе больше всех зарабатывают ученые.

Источник: Комсомольская правда

Уфа оказалась на 51-й позиции в общероссийском рейтинге ста городов с самыми высокими зарплатами. Его составили аналитики «РИА Рейтинг».

Согласно исследованию, основанному на данных за первый квартал текущего года, наиболее доходной сферой в Уфе стала профессиональная и научная деятельность, где средняя зарплата достигает 100 тысяч рублей в месяц.

В эту категорию входят специалисты из медицины, образования, инженерного дела, бизнеса, искусства, госуправления и спорта, а также ученые: физики, химики, биологи, геологи, социологи, математики, инженеры, эксперты по биоинформатике и кибербезопасности.

Лидерами рейтинга стали работники добывающей отрасли из Южно-Сахалинска со средней зарплатой 445 тысяч рублей, банковские сотрудники из Москвы (293 тысячи рублей) и строители из Анадыря (282 тысячи рублей).

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