Экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой в Подмосковье

Экс-министр транспорта и бывший глава Курской области Роман Старовойт найден мертвым в Подмосковье. Главная версия следствия — самоубийство. Новости об этом появились днем 7 июля, а рано утром того же дня был опубликован указ президента о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. В нем причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозили серьезные обвинения, связанные с предыдущей работой. «Газета.Ru» вспомнила, чем занимался Роман Старовойт до Минтранса и как складывалась его карьера.