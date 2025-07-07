В новые регионы отправился отряд волонтеров «Молодой Гвардии Единой России»

В новые регионы РФ отправились 40 волонтеров МГЕР.
В новые субъекты России направлен 93-й объединенный отряд добровольцев, сформированный из представителей «Молодой Гвардии Единой России» и движения «Волонтерская Рота». В составе группы — 40 человек. Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
«Наша работа в новых регионах продолжается на постоянной основе… Особенно важно, что к нам присоединяются опытные специалисты. Это позволяет не просто оказывать помощь, а делать это на самом высоком уровне», — отметил Демидов. Сообщение опубликовано на официальном сайте партии «Единая Россия». Уточняется, что речь идет о 93-ем отряде волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В его составе — 40 человек.
Как подчеркнул Демидов, добровольцы будут задействованы в восстановлении жилых домов, поддержке медицинских учреждений и организации досуговых мероприятий для детей. Сейчас, по словам главы МГЕР, отмечается высокая потребность в волонтерской поддержке, в том числе в медицинской области. Особую значимость приобретает тот факт, что к волонтерской деятельности присоединяются квалифицированные специалисты с опытом работы.
С 30 марта 2022 года в новых регионах на постоянной основе работают волонтеры из «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Добровольцы оказывают адресную поддержку местным жителям, помогают в медицинских учреждениях, проводят досуговые мероприятия для детей и взрослых, а также доставляют гуманитарную помощь российским военнослужащим и медицинскому персоналу.