Старовойт купил электромобиль Tesla незадолго до самоубийства

Покончивший с собой бывший глава Министерства транспорта России Роман Старовойт за полтора месяца до смерти купил электромобиль Tesla Model X — машина перешла в собственность экс-министра в конце мая текущего года. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные данные.