Старовойт купил электромобиль Tesla незадолго до самоубийства

Покончивший с собой бывший глава Министерства транспорта России Роман Старовойт за полтора месяца до смерти купил электромобиль Tesla Model X — машина перешла в собственность экс-министра в конце мая текущего года. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные данные.
На этом же автомобиле чиновник приехал в одинцовский парк, где и совершил самоубийство. После того как эксперты завершили работу на месте случившегося, машину увезли со стоянки на эвакуаторе.
О смерти Старовойта стало известно 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства кончины бывшего главы ведомства. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».
Утром того же дня президент России Владимир Путин снял Романа Старовойта с занимаемой должности руководителя ведомства. Позже глава государства назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Старовойта сместили с поста руководителя ведомства не из-за того, что к нему «больше нет доверия».