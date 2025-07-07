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«Что за заголовок, что за статья?». Мария Шарапова возмутилась словам про Арину Соболенко в американском издании

Шарапова возмутилась словам в американском издании про белоруску Соболенко.

Источник: Комсомольская правда

Теннисная суперзвезда Мария Шарапова возмутилась статьей американского издания The Wall Street Journal о белоруске Арине Соболенко.

Марии Шараповой не понравилась статья под заголовком «Первая ракетка мира бьет так мощно, что тренируется с мужчинами», которая была опубликована в этом издании несколько дней назад.

В статье говорилось, что Соболенко так сильно бьет по мячу, что ей нужны для тренировок мужчины. Напомним, что Соболенко провела перед Уимблдоном по тренировке с суперзвездами мужского тенниса Новаком Джоковичем и Янником Синнером.

В социальных сетях пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова на это ответила: «Что за заголовок, что за статья? Вы можете лучше».

Отметим, что эти тренировки были больше имиджевыми, но и польза в них, конечно, была. Арина говорила, что спарринг с игроками такого уровня был ценным вызовом и она чувствовала себя истощенной:

«Когда вы видите на той стороне кого-то вроде Янника или Новака, вы учитесь у них. Вы размышляете над тем, что они делают на корте. Это было здорово для меня», — сказала Соболенко.

Так что дело не силе ударов и всем это очевидно. Тем более, не сила ударов определяет чемпионов.

Кстати, уже несколько лет спарринг партнером Арины является Андрей Василевский, в прошлом профессиональный теннисист. И это не новость. Как и то, что у многих женщин-теннисисток мужчина-спарринг в их команде — это нормальная практика. Это может подтвердить и Мария Шарапова.

Кстати, прочитайте, как Новак Джокович высоко отозвался о Соболенко.

Еще узнайте, что произошло после победы Арины Соболенко над бельгийкой Мертенс на Уимблдоне: «Ребята, чувствую, что вы на моей стороне, да?».