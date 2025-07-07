«Что за заголовок, что за статья?». Мария Шарапова возмутилась словам про Арину Соболенко в американском издании

Кстати, уже несколько лет спарринг партнером Арины является Андрей Василевский, в прошлом профессиональный теннисист. И это не новость. Как и то, что у многих женщин-теннисисток мужчина-спарринг в их команде — это нормальная практика. Это может подтвердить и Мария Шарапова.