«Что за заголовок, что за статья?». Мария Шарапова возмутилась словам про Арину Соболенко в американском издании

Теннисная суперзвезда Мария Шарапова возмутилась статьей американского издания The Wall Street Journal о белоруске Арине Соболенко.
Марии Шараповой не понравилась статья под заголовком «Первая ракетка мира бьет так мощно, что тренируется с мужчинами», которая была опубликована в этом издании несколько дней назад.
В статье говорилось, что Соболенко так сильно бьет по мячу, что ей нужны для тренировок мужчины. Напомним, что Соболенко провела перед Уимблдоном по тренировке с суперзвездами мужского тенниса Новаком Джоковичем и Янником Синнером.
В социальных сетях пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова на это ответила: «Что за заголовок, что за статья? Вы можете лучше».
Отметим, что эти тренировки были больше имиджевыми, но и польза в них, конечно, была. Арина говорила, что спарринг с игроками такого уровня был ценным вызовом и она чувствовала себя истощенной:
«Когда вы видите на той стороне кого-то вроде Янника или Новака, вы учитесь у них. Вы размышляете над тем, что они делают на корте. Это было здорово для меня», — сказала Соболенко.
Так что дело не силе ударов и всем это очевидно. Тем более, не сила ударов определяет чемпионов.
Кстати, уже несколько лет спарринг партнером Арины является Андрей Василевский, в прошлом профессиональный теннисист. И это не новость. Как и то, что у многих женщин-теннисисток мужчина-спарринг в их команде — это нормальная практика. Это может подтвердить и Мария Шарапова.
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