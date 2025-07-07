Эксперт Абисанда назвал первый признак приближения старости

По словам специалиста, ученые провели исследование и выяснили, что подобные изменения становятся заметны уже после достижения возраста 50 лет. Он отметил, что в то же время важно помнить, что продолжительность жизни человека зависит от генетических факторов только на 30 процентов. Эксперт объяснил, что, для того чтобы дожить до глубокой старости, в первую очередь важно вести здоровой образ жизни.