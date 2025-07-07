Эксперт Абисанда назвал первый признак приближения старости

Одним из первых признаков приближающейся старости является, на первый взгляд, незначительное снижение скорости ходьбы. Об этом рассказал испанский эксперт по долголетию Педро Абисанда.
По словам специалиста, ученые провели исследование и выяснили, что подобные изменения становятся заметны уже после достижения возраста 50 лет. Он отметил, что в то же время важно помнить, что продолжительность жизни человека зависит от генетических факторов только на 30 процентов. Эксперт объяснил, что, для того чтобы дожить до глубокой старости, в первую очередь важно вести здоровой образ жизни.
— Особенно важно сохранять регулярную подвижность и обращать внимание на такие изменения, как снижение выносливости или медленная походка, — передает слова Абисанды El Español.
Житель Великобритании Фрэнк Честер, который 10 апреля отметил 108-й день рождения, рассказал о том, что сумел дожить до своих лет благодаря тому, что всю жизнь надевал брюки сидя, а не стоя.
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