Разметку ночью нанесут на 19 участках дорог в Минске

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 8 июля на 19 участках нанесут дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ночью планируется нанесение дорожной разметки на ул. Уральской, ул. Ваупшасова (от Геологического проезда до МКАД), ул. Байкальской, ул. Алибегова, ул. Ангарской, ул. Лучины, ул. Лынькова, ул. Казинца, ул. Есенина, ул. Жасминовой, ул. Лосика, ул. Мазурова, ул. Шаранговича, ул. Уборевича, ул. Горецкого (от ул. Шаранговича до ул. Лобанка), ул. Сухаревской, ул. Бурдейного, ул. Одинцова и ул. Панченко.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-