Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разметку ночью нанесут на 19 участках дорог в Минске

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 8 июля на 19 участках нанесут дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ночью планируется нанесение дорожной разметки на ул. Уральской, ул. Ваупшасова (от Геологического проезда до МКАД), ул. Байкальской, ул. Алибегова, ул. Ангарской, ул. Лучины, ул. Лынькова, ул. Казинца, ул. Есенина, ул. Жасминовой, ул. Лосика, ул. Мазурова, ул. Шаранговича, ул. Уборевича, ул. Горецкого (от ул. Шаранговича до ул. Лобанка), ул. Сухаревской, ул. Бурдейного, ул. Одинцова и ул. Панченко.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-