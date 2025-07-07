Хинштейн подал документы на выборы главы Курской области

КУРСК, 7 июл — РИА Новости. Выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия» кандидат в губернаторы Курской области Александр Хинштейн подал документы в избирком, передает корреспондент РИА Новости.
«Конечно, не скрою, определенное волнение испытываю, но обстановка, ситуация, не дает времени и возможности эмоционировать излишне. Работы очень много и дел очень много, поэтому рассчитываю на то, что избирательная кампании в регионе будет идти прозрачно, открыто, легитимно», — заявил Хинштейн журналистам во время подачи документов в Избирательную комиссию Курской области.
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