Дочь Оззи Осборна Келли обручилась с музыкантом Slipknot Сидом Уилсоном

Во время прощального концерта Оззи Осборна и группы Black Sabbath, прошедшего 5 июля, произошло ещё одно важное событие — дочь легендарного рок-певца Келли Осборн согласилась выйти замуж за своего избранника, диджея группы Slipknot Сида Уилсона. Об этом сообщает журнал NME.
Келли Осборн поделилась видео помолвки в социальных сетях. Церемония прошла за кулисами финального шоу Back To The Beginning. Среди свидетелей события были сам Оззи Осборн, его супруга Шэрон и сын Джек.
Сид Уилсон неожиданно достал кольцо из сумки и, обращаясь к Келли, заявил, что любит её «больше всего на свете».
«Ничто не сделает меня счастливее, чем провести остаток своей жизни с тобой. Перед твоей семьёй и нашими друзьями… Ты выйдешь за меня замуж?».
Левушка ответила согласием.
40-летняя Келли и 48-летний Сид начали встречаться в 2022 году, а в 2023 году у них родился сын Сидни — десятый внук Оззи Осборна.
Группа Black Sabbath провела прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме — городе, где началась история коллектива.