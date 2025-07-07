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Дочь Оззи Осборна Келли обручилась с музыкантом Slipknot Сидом Уилсоном

Диджей сделал девушке предложение за кулисами.

Источник: Аргументы и факты

Во время прощального концерта Оззи Осборна и группы Black Sabbath, прошедшего 5 июля, произошло ещё одно важное событие — дочь легендарного рок-певца Келли Осборн согласилась выйти замуж за своего избранника, диджея группы Slipknot Сида Уилсона. Об этом сообщает журнал NME.

Келли Осборн поделилась видео помолвки в социальных сетях. Церемония прошла за кулисами финального шоу Back To The Beginning. Среди свидетелей события были сам Оззи Осборн, его супруга Шэрон и сын Джек.

Сид Уилсон неожиданно достал кольцо из сумки и, обращаясь к Келли, заявил, что любит её «больше всего на свете».

«Ничто не сделает меня счастливее, чем провести остаток своей жизни с тобой. Перед твоей семьёй и нашими друзьями… Ты выйдешь за меня замуж?».

Левушка ответила согласием.

40-летняя Келли и 48-летний Сид начали встречаться в 2022 году, а в 2023 году у них родился сын Сидни — десятый внук Оззи Осборна.

Группа Black Sabbath провела прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме — городе, где началась история коллектива.