Брат Блиновской рассказал о намерении суда отнять у него квартиру из-за сестры

— Имущество — это квартира, где живут [мои] дети. Вторая квартира, мы с женой развелись, вторая квартира для меня, но я там еще ремонт не сделал, не живу. Остальное — кладовки, машино-места. Эта квартира куплена еще в 2016 году, и ДКП (договор купли-продажи — прим. «ВМ») составлен, то есть еще до того, как Лена вообще, она еще даже марафоны не вела, — объяснил он.