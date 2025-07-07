Брат Блиновской рассказал о намерении суда отнять у него квартиру из-за сестры

Одна из квартир, которую финансовый управляющий блогера Елены Блиновской просит признать активом для погашения долгов, была куплена задолго до того, как создательница онлайн-марафонов приобрела популярность. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил брат Блиновской, владелец недвижимости Александр Останин.
— Имущество — это квартира, где живут [мои] дети. Вторая квартира, мы с женой развелись, вторая квартира для меня, но я там еще ремонт не сделал, не живу. Остальное — кладовки, машино-места. Эта квартира куплена еще в 2016 году, и ДКП (договор купли-продажи — прим. «ВМ») составлен, то есть еще до того, как Лена вообще, она еще даже марафоны не вела, — объяснил он.
Останин также отметил, что финансовый управляющий требует наложить взыскание на квартиру в Ярославле, в которой Блиновская проживала с родителями в детстве.
По его словам, единственной «материальной помощью», которую сестра оказала ему, стали 19 рублей.
Останин также сообщил, что дети блогера сейчас находятся с родителями ее мужа в Ярославле, и с ними все в порядке. Он добавил, что сама Блиновская уже «свыклась» с новыми условиями жизни, передают «Известия».
У четверых детей блогера Елены Блиновской могут забрать элитную квартиру на Серпуховском Валу в Москве, которую им ранее подарил их дед Олег Останин. По имеющимся сведениям, в 2020 году он заключил договор дарения. С того момента три сына и одна дочка «королевы марафонов» имеют доли в квартире площадью 152 квадратных метра.
3 марта Блиновскую приговорили к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов. Председатель шаманского религиозного общества Елена Ведара в разговоре с «Вечерней Москвой» заявила, что «королева марафонов» может оказаться на свободе раньше назначенного срока.