Старовойт приезжал с охраной к месту своей смерти днем ранее

По данным Телеграм-канала Mash, Роман Старовойт приезжал вместе с охраной в парк Малевича в Одинцовском районе за день до своей смерти. Именно в этом парке на земле рядом со своим личным автомобилем «Тесла» по версии следствия экс-министр транспорта совершил сегодня самоубийство.
В сообщении говорится, что накануне Старовойт общался в парке со своими сотрудниками и находящимся рядом патрулем ГИБДД. Никаких странностей в его поведении никто не заметил.
При этом по данным СМИ, перед смертью Старовойт отправил сообщение охране, в котором указал, где и когда и забрать. Когда подчиненные приехали в парк Малевича, то нашли тело экс-министра.