Старовойт приезжал с охраной к месту своей смерти днем ранее

По данным Телеграм-канала Mash, Роман Старовойт приезжал вместе с охраной в парк Малевича в Одинцовском районе за день до своей смерти. Именно в этом парке на земле рядом со своим личным автомобилем «Тесла» по версии следствия экс-министр транспорта совершил сегодня самоубийство.