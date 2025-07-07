«Вместе мы способны вершить большие победы». Хоменко о форуме «Дети Содружества»

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместе молодежь СНГ способна вершить большие победы. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета Республики, руководитель оргкомитета X Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества» с белорусской стороны Сергей Хоменко, передает корреспондент БЕЛТА.
«В сегодняшней повестке один из самых важных вопросов — работа с молодежью. И одним из направлений такой работы является привитие молодежи уважения к культуре других стран — государств СНГ, их взаимное общение и взаимообогащение. Поэтому и проводятся такие мероприятия», — сказал Сергей Хоменко.
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В этом году форум впервые проводится на территории Республики Беларусь. «Квинтэссенцией мероприятия выступает тезис о том, что вместе мы способны вершить большие победы. В тех условиях, в которых мир развивается сегодня, необходимо привить нашей молодежи чувство уверенности, чувство плеча для того, чтобы они были достойны наших предков», — отметил вице-спикер.
Сегодня детский центр «Зубренок» открыл свои двери для участников X Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества». В этом году форум посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема «Память и единство поколений» станет напоминанием о том, как важно сохранять историю и быть вместе.
В форуме принимают участие делегации школьников из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Его программа началась в Национальном детском технопарке, где для ребят провели мастер-классы, посвященные науке и инновациям. Каждый день молодежь будет знакомиться с историей, культурой и традициями одной из стран Содружества. Для ребят подготовлена насыщенная программа, большое количество встреч и экскурсий. Форумчане узнают о работе белорусских парламентариев, посетят Национальную библиотеку. Также в программе — посещение мемориального комплекса «Хатынь». Кроме того, школьники примут участие в церемонии возложения цветов к стеле «Минск — город-герой».
Организаторами мероприятия выступают Межпарламентская ассамблея СНГ и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств.
Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» возник по инициативе Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики, поддержанной Межпарламентской ассамблеей СНГ. Первый форум состоялся в 2013 году на берегу озера Иссык-Куль. Форум также проходил в России и Узбекистане. -0-
Фото Татьяны Матусевич.