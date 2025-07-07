«Вместе мы способны вершить большие победы». Хоменко о форуме «Дети Содружества»

В форуме принимают участие делегации школьников из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Его программа началась в Национальном детском технопарке, где для ребят провели мастер-классы, посвященные науке и инновациям. Каждый день молодежь будет знакомиться с историей, культурой и традициями одной из стран Содружества. Для ребят подготовлена насыщенная программа, большое количество встреч и экскурсий. Форумчане узнают о работе белорусских парламентариев, посетят Национальную библиотеку. Также в программе — посещение мемориального комплекса «Хатынь». Кроме того, школьники примут участие в церемонии возложения цветов к стеле «Минск — город-герой».