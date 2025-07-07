Врач Лебедева рассказала, как свет от телефона нарушает сон

Вечернее использование гаджетов сбивает внутренние часы, предупредила Лебедева. Это приводит к позднему засыпанию, разбитости по утрам и хроническому недосыпу. Длительное нарушение ритмов увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с психическим здоровьем.