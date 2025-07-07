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Врач Лебедева рассказала, как свет от телефона нарушает сон

Излучаемый смартфоном синий свет препятствует выработке гормона сна мелатонина.

Источник: Аргументы и факты

Синий свет от экранов смартфонов нарушает выработку мелатонина и провоцирует бессонницу. Об этом врач-сомнолог Дарья Лебедева рассказала «Газете.Ru».

Она объяснила, что голубой свет воспринимается мозгом как сигнал бодрствования, затягивая засыпание и оставляя тело в дневном режиме.

Вечернее использование гаджетов сбивает внутренние часы, предупредила Лебедева. Это приводит к позднему засыпанию, разбитости по утрам и хроническому недосыпу. Длительное нарушение ритмов увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с психическим здоровьем.

Лебедева отметила, что гаджеты перед сном повышают активность мозга. Переписка, соцсети и видео вызывают выброс гормона стресса кортизола, что напрягает нервную систему и мешает уснуть.

Врач рекомендует выключать устройства за 1−2 часа до сна. Чтение бумажных книг помогает расслабиться без перегрузки нервной системы. Зарядку телефона лучше переносить в другую комнату, чтобы снизить соблазн проверить уведомления.

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