Сколько адская жара будет мучить жителей Молдовы: Синоптики рассказали, когда уйдет пекло

В Молдове в понедельник уже фиксировали около +44 градусов.
Во вторник будет не легче — под +40 и больше.
Еще и солнечно.
Ночью температура упадет до + 20 градусов.
Адская жара немного спадет к среду — до +35 градусов, и прогнозируют дожди.
А вот в четверг будет значительно легче — около +29 градусов, хотя, конечно, жара.
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