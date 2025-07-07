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Сколько адская жара будет мучить жителей Молдовы: Синоптики рассказали, когда уйдет пекло

Прогноз погоды в Молдове на вторник, 8 июля 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове в понедельник уже фиксировали около +44 градусов.

Во вторник будет не легче — под +40 и больше.

Еще и солнечно.

Ночью температура упадет до + 20 градусов.

Адская жара немного спадет к среду — до +35 градусов, и прогнозируют дожди.

А вот в четверг будет значительно легче — около +29 градусов, хотя, конечно, жара.

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