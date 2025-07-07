В Раде рассказали о бегстве знакомых Зеленского с Украины под видом артистов

По словам парламентария, благодаря разрешению на выезд для деятелей культуры из страны уехали свыше шести тысяч человек. Народный избранник уточнил, что такой схемой среди прочего воспользовались режиссер сериала «Слуга народа» Алексей Кирющенко, а также одногруппник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Ростислав Точицкого.