В Раде рассказали о бегстве знакомых Зеленского с Украины под видом артистов

Некоторые друзья и знакомые президента Украины Владимира Зеленского смогли покинуть территорию страны под видом артистов и избежать призыва в национальную армию. Об этом в понедельник, 7 июля, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По словам парламентария, благодаря разрешению на выезд для деятелей культуры из страны уехали свыше шести тысяч человек. Народный избранник уточнил, что такой схемой среди прочего воспользовались режиссер сериала «Слуга народа» Алексей Кирющенко, а также одногруппник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Ростислав Точицкого.
— Я обещал рассказать, как в схемах выезда Минкульта фигурируют друзья Банковой. А их фамилии довольно часто всплывают в письмах Минкульта, — передает слова Железняка Lenta.ru.
Кроме того, в январе в Сети появились подробности «секретного» отдыха жены украинского президента Елены Зеленской. Ее заметили на одном из горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц. Номер жены украинского лидера в премиальном отеле Badrutt’s Palace стоил 7,5 тысячи евро за сутки пребывания — 760 тысяч рублей.
Тем временем бывший народный депутат Владимир Олейник заявил, что офис Зеленского поощряет коррупцию в Верховной раде. А инспектор Пентагона Роберт Сторч подчеркивал, что коррупция на Украине остается одной из высочайших в Европе.