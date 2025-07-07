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«За кого меня примут, если уйду в декрет?!»: россиянки признались, что рожать им мешает настроение мужчин

Львиная доля инициатив, призванных сегодня подстегнуть рождаемость, направлена на совсем молодые пары.

Львиная доля инициатив, призванных сегодня подстегнуть рождаемость, направлена на совсем молодые пары. Это легко объяснить: власть предержащие встревожены тем, что средний возраст рождения первенца в нашей стране стремительно повышается (сегодня это 26 лет), и всеми силами стараются убедить девушек не откладывать материнство. Возможно, это даже разумно: юные и впечатлительные легко отзовутся на такие призывы. Гораздо сложнее убедить публику постарше — женщин этак 25−35 лет, которые уже не особо восприимчивы к риторике а-ля «дал бог зайку, даст лужайку». Взрослые и разумные, они готовы вполне доходчиво объяснить, что именно их удерживает от обретения зайки (и, что вероятнее, второй зайки — если один уже есть). Удивительно, но это не лужайка. Это поведение зайца-папы.

Отец — это звучит гордо. Многим поколениям набило оскомину то самое «трио настоящего мужчины», который должен, как известно, посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Только хороший вопрос: а что значит вырастить сына или дочь? Причем как в понимании самого мужчины, так и в общественном сознании? Зачать ребенка, изредка гулять с ним в парке и с горем пополам вспоминать, в каком классе учится ребенок? К отцовскому невежеству общество обычно очень лояльно, даже поощрительно — мол, ну ничего страшного, если папа забыл, что у его чада аллергия на клубнику. Он же не мама, чтобы такие подробности помнить!

Большинство современных российских семей не настолько патриархальны, чтобы мама в них была домохозяйкой и хранительницей очага, а в обязанности папы входило только лишь деньги зарабатывать — не из-за стремления к эмансипации, кстати, а просто потому, что одной зарплаты семье почти никогда не хватает, две лучше. Казалось бы, и обязанности по уходу за ребенком стоило бы разделить точно так же.

Причем можно начать с козырей — и уйти в декрет. Мужчине, да-да. Это не оксюморон. В статье 256 Трудового кодекса РФ ясно сказано: отец имеет право подать заявление на отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и получать 40% от своей средней зарплаты за два года (но не более 68 995 рублей в 2025 году). Также родители могут разделить отпуск: например, пока мать кормит грудью, с ребенком остается она, а потом — мужчина. Сегодня нет почти ничего такого, что отец не мог бы сделать вместо матери: поменять памперс, отвести на прогулку, забрать из детского сада, покормить обедом и помочь сделать домашнее задание. С какого-то момента (с того самого отлучения от груди) материнство и отцовство абсолютно равны — и их легко можно заменить словом «родительство».

Вот только право-то на декрет мужчины имеют, а воспользоваться им готовы единицы. Сами отцы не готовы почувствовать себя «декретниками», а работодатели не готовы идти навстречу. Мужчины, решившие взять отпуск по уходу за ребенком, могут столкнуться с неприязнью и даже насмешками со стороны друзей и коллег. Хотя, казалось бы, над чем смеяться — над желанием быть отцом?

Впрочем, декретный отпуск — это, скажем так, тяжелая артиллерия. Косо смотреть на нормальных заботливых отцов порой начинают в ситуациях куда менее «вызывающих». Например, если мужчина решит попросить о гибком графике, чтобы успевать забирать сына или дочь из садика: как же так, мол, а мама ваша чем занимается? Не исключено, что в этом самом садике тоже удивятся: как это, ребенка папа приводит? А он хоть умеет колготки надевать?

— Сначала муж был вроде нацелен заниматься ребенком, а потом, мне кажется, ему мужики на работе мозги промыли. Там старорежимные такие дядьки, они небось и зудят насчет «не мужского дела», — рассказала «МК» 29-летняя мама по имени Марина. — Попросила сходить с Ксюшей в поликлинику, так он глаза вытаращил: да ты что, да за кого меня там примут, если я один дочку принесу?! Ответ «за отца» ему, кажется, не понравился.

— Я точно так же, как муж, работаю 5 дней в неделю. Зарабатываем примерно одинаково. Ну, я еще и еду готовлю, у меня просто вкуснее получается, — добавляет 36-летняя Людмила. — И никак не пойму, почему при таких вводных я могу и должна забирать ребенка из садика каждый день, а мужа об этом просить чуть ли не стыдно? По крайней мере меня в этом пытается мама убедить: мол, «не грузи» мужика.

Женщины признаются: сильнее всего их способна вывести из себя фраза «Я помогаю тебе с ребенком!» из уст отца. Все сходятся во мнении: в 2025 году это звучит почти неприлично. Не «помогать», а быть полноценным родителем — вот что нужно для гармоничной современной семьи, в которой может и должно рождаться несколько детей. Ну, а заодно для любви и верности — они не ходят одна без другой.