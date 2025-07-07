«За кого меня примут, если уйду в декрет?!»: россиянки признались, что рожать им мешает настроение мужчин

Причем можно начать с козырей — и уйти в декрет. Мужчине, да-да. Это не оксюморон. В статье 256 Трудового кодекса РФ ясно сказано: отец имеет право подать заявление на отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и получать 40% от своей средней зарплаты за два года (но не более 68 995 рублей в 2025 году). Также родители могут разделить отпуск: например, пока мать кормит грудью, с ребенком остается она, а потом — мужчина. Сегодня нет почти ничего такого, что отец не мог бы сделать вместо матери: поменять памперс, отвести на прогулку, забрать из детского сада, покормить обедом и помочь сделать домашнее задание. С какого-то момента (с того самого отлучения от груди) материнство и отцовство абсолютно равны — и их легко можно заменить словом «родительство».