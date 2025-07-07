«За кого меня примут, если уйду в декрет?!»: россиянки признались, что рожать им мешает настроение мужчин

Львиная доля инициатив, призванных сегодня подстегнуть рождаемость, направлена на совсем молодые пары. Это легко объяснить: власть предержащие встревожены тем, что средний возраст рождения первенца в нашей стране стремительно повышается (сегодня это 26 лет), и всеми силами стараются убедить девушек не откладывать материнство. Возможно, это даже разумно: юные и впечатлительные легко отзовутся на такие призывы. Гораздо сложнее убедить публику постарше — женщин этак 25−35 лет, которые уже не особо восприимчивы к риторике а-ля «дал бог зайку, даст лужайку». Взрослые и разумные, они готовы вполне доходчиво объяснить, что именно их удерживает от обретения зайки (и, что вероятнее, второй зайки — если один уже есть). Удивительно, но это не лужайка. Это поведение зайца-папы.
Отец — это звучит гордо. Многим поколениям набило оскомину то самое «трио настоящего мужчины», который должен, как известно, посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Только хороший вопрос: а что значит вырастить сына или дочь? Причем как в понимании самого мужчины, так и в общественном сознании? Зачать ребенка, изредка гулять с ним в парке и с горем пополам вспоминать, в каком классе учится ребенок? К отцовскому невежеству общество обычно очень лояльно, даже поощрительно — мол, ну ничего страшного, если папа забыл, что у его чада аллергия на клубнику. Он же не мама, чтобы такие подробности помнить!
Большинство современных российских семей не настолько патриархальны, чтобы мама в них была домохозяйкой и хранительницей очага, а в обязанности папы входило только лишь деньги зарабатывать — не из-за стремления к эмансипации, кстати, а просто потому, что одной зарплаты семье почти никогда не хватает, две лучше. Казалось бы, и обязанности по уходу за ребенком стоило бы разделить точно так же.
Причем можно начать с козырей — и уйти в декрет. Мужчине, да-да. Это не оксюморон. В статье 256 Трудового кодекса РФ ясно сказано: отец имеет право подать заявление на отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и получать 40% от своей средней зарплаты за два года (но не более 68 995 рублей в 2025 году). Также родители могут разделить отпуск: например, пока мать кормит грудью, с ребенком остается она, а потом — мужчина. Сегодня нет почти ничего такого, что отец не мог бы сделать вместо матери: поменять памперс, отвести на прогулку, забрать из детского сада, покормить обедом и помочь сделать домашнее задание. С какого-то момента (с того самого отлучения от груди) материнство и отцовство абсолютно равны — и их легко можно заменить словом «родительство».
Вот только право-то на декрет мужчины имеют, а воспользоваться им готовы единицы. Сами отцы не готовы почувствовать себя «декретниками», а работодатели не готовы идти навстречу. Мужчины, решившие взять отпуск по уходу за ребенком, могут столкнуться с неприязнью и даже насмешками со стороны друзей и коллег. Хотя, казалось бы, над чем смеяться — над желанием быть отцом?
Впрочем, декретный отпуск — это, скажем так, тяжелая артиллерия. Косо смотреть на нормальных заботливых отцов порой начинают в ситуациях куда менее «вызывающих». Например, если мужчина решит попросить о гибком графике, чтобы успевать забирать сына или дочь из садика: как же так, мол, а мама ваша чем занимается? Не исключено, что в этом самом садике тоже удивятся: как это, ребенка папа приводит? А он хоть умеет колготки надевать?
— Сначала муж был вроде нацелен заниматься ребенком, а потом, мне кажется, ему мужики на работе мозги промыли. Там старорежимные такие дядьки, они небось и зудят насчет «не мужского дела», — рассказала «МК» 29-летняя мама по имени Марина. — Попросила сходить с Ксюшей в поликлинику, так он глаза вытаращил: да ты что, да за кого меня там примут, если я один дочку принесу?! Ответ «за отца» ему, кажется, не понравился.
— Я точно так же, как муж, работаю 5 дней в неделю. Зарабатываем примерно одинаково. Ну, я еще и еду готовлю, у меня просто вкуснее получается, — добавляет 36-летняя Людмила. — И никак не пойму, почему при таких вводных я могу и должна забирать ребенка из садика каждый день, а мужа об этом просить чуть ли не стыдно? По крайней мере меня в этом пытается мама убедить: мол, «не грузи» мужика.
Женщины признаются: сильнее всего их способна вывести из себя фраза «Я помогаю тебе с ребенком!» из уст отца. Все сходятся во мнении: в 2025 году это звучит почти неприлично. Не «помогать», а быть полноценным родителем — вот что нужно для гармоничной современной семьи, в которой может и должно рождаться несколько детей. Ну, а заодно для любви и верности — они не ходят одна без другой.