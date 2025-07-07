Платная «курилка» в аэропорту Пулково закроется на ремонт

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Платная курительная комната в аэропорту «Пулково» закроется на ремонт, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта).
«Закроется на ремонт сегодня ночью по техническим причинам», — сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что доступ в курительную комнату в «Пулково» с 30 июня стал платным — 500 рублей за одно посещение. Курительная комната рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта. При этом в «Пулково» есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала.