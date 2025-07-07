Девочке из США в «маске Бэтмена» сделали операцию в Петербурге

Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров. В июле Филиппова сообщала, что вторая операция намечена на 7 июля.
«Операция прошла хорошо. Хотя она и длилась дольше запланированного, 6 часов 10 минут, но мы и сделали больше запланированного. Мы полностью удалили Луне участки невуса вместе с рубцами, так что остались только фрагменты около скатов носа и на верхнем веке», — рассказала Филиппова.
По ее словам, девочка «хорошо себя чувствует», ей снимут швы примерно через две недели. Затем Луне предстоит еще два этапа лечения.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете «маской Бэтмена». Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне 2024 года, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год.
В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяца, как и прошлым летом.