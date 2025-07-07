Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал Уимблдона 2025 года, одержав победу в матче ⅛ финала. Она обыграл американку Эмму Наварро. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Андреевой и продолжалась 1 час 17 минут.

Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал Уимблдона 2025 года, одержав победу в матче ⅛ финала. Она обыграл американку Эмму Наварро. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Андреевой и продолжалась 1 час 17 минут.

В ходе поединка Мирра Андреева совершила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи возможных. Со своей стороны, Эмма Наварро трижды ошиблась на подаче, не смогла выполнить ни одного эйса и реализовала три брейк-пойнта из шести предоставленных возможностей. В следующем раунде турнира соперницей Андреевой станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.