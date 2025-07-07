Врач Комаров посоветовал в жару пить до четырех чашек горячего чая в день

Комаров также рекомендовал отказаться от кофе в жару, так как он снижает холестерин и мешает охлаждению организма. Пиво не подходит из-за риска накопления жидкости в тканях, что ведет к повышению давления и отекам. Энергетические напитки могут вызвать перегрев и тахикардию.