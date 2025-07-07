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Врач Комаров посоветовал в жару пить до четырех чашек горячего чая в день

Эксперт утверждает, что напиток позволяет охладиться.

Источник: Аргументы и факты

Горячий чай помогает охладиться в жаркую погоду, рекомендуется пить его три-четыре раза в день. Об этом заявил невролог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru.

Он объяснил, что напиток расширяет сосуды, а содержащиеся в нем витамины и микроэлементы стабилизируют клеточную мембрану.

Комаров также рекомендовал отказаться от кофе в жару, так как он снижает холестерин и мешает охлаждению организма. Пиво не подходит из-за риска накопления жидкости в тканях, что ведет к повышению давления и отекам. Энергетические напитки могут вызвать перегрев и тахикардию.

Ранее кардиолог Герман Гандельман предупредил о риске рака пищевода из-за горячего чая.