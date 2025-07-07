Появилось последнее видео с погибшим Старовойтом

Экс-глава Минтранса Росси Роман Старовойт находился в воскресенье, 6 июля, в ситуационном центре, где проходило совещание по вопросу работы аэропортов на фоне переноса и отмены рейсов. Видео опубликовало ведомство в своем Telegram-канале.
На кадрах Старовойт просит коллег обратить внимание на необходимость контроля соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам задержанных и отмененных рейсов услуг питания, воды, размещения.
Также экс-чиновник обращается к Ространснадзору с просьбой держать ситуацию на контроле во взаимодействии с транспортной прокуратурой.
Ранее сообщалось, что в портфеле экс-министра транспорта РФ и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта нашли пачку наличных, а также iPad и документы.