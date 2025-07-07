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Появилось последнее видео с погибшим Старовойтом

Экс-глава Минтранса Росси Роман Старовойт находился в воскресенье, 6 июля, в ситуационном центре, где проходило совещание по вопросу работы аэропортов на фоне переноса и отмены рейсов.

Экс-глава Минтранса Росси Роман Старовойт находился в воскресенье, 6 июля, в ситуационном центре, где проходило совещание по вопросу работы аэропортов на фоне переноса и отмены рейсов. Видео опубликовало ведомство в своем Telegram-канале.

На кадрах Старовойт просит коллег обратить внимание на необходимость контроля соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам задержанных и отмененных рейсов услуг питания, воды, размещения.

Также экс-чиновник обращается к Ространснадзору с просьбой держать ситуацию на контроле во взаимодействии с транспортной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в портфеле экс-министра транспорта РФ и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта нашли пачку наличных, а также iPad и документы.

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