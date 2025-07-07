Появилось последнее видео с погибшим Старовойтом

Экс-глава Минтранса Росси Роман Старовойт находился в воскресенье, 6 июля, в ситуационном центре, где проходило совещание по вопросу работы аэропортов на фоне переноса и отмены рейсов. Видео опубликовало ведомство в своем Telegram-канале.