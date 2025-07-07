На 10 свадеб — 8 разводов: в День семьи, любви и верности демографы заговорили о брачном поведении россиян

Демографы видят причину роста индивидуализма и падения заинтересованности в создании ячейки общества в утрате необходимости семьи для выживания: в прошлых веках, включая советское прошлое, вырастить ребенка в одиночку, будь ты мать или отец, было очень тяжело. Зато в современном обществе все полы равны, и никто не зависит друг от друга настолько, чтобы держаться за партнера, стиснув зубы и закрывая глаза на то, что он тебе уже давно надоел. А старшее поколение объясняет еще проще: в наше время, дескать, засидеться что в девках, что в бобылях было просто стыдно — сразу смотрели косо и подозревали, что с гражданином что-то не в порядке… Остаться же разведенкой было и вовсе неприлично, особенно с детьми. В этом случае кумушки на приподъездной лавочке уж точно выносили вердикт: если он ее даже с прицепом бросил, совсем, видать, никудышная бабенка! Хотя все-таки замужем побывала — все ж лучше, чем девка-перестарок, вековуха и пустоцвет.