Депутат Рады Скороход заявила, что ВСУ несут «сумасшедшие» потери

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что ВСУ несут «сумасшедшие» потери, и Киев их скрывает.
«Для общества это производит негативный эффект, потому что мы прекрасно понимаем, что потери сумасшедшие и нам о потерях не говорят», — сказала она в интервью, опубликованном на YouTube-канале Politeka Online.
Парламентарий подчеркнула, что официальным данным властей о потерях в украинской армии доверять нельзя. При этом масштаб потерь можно понять по стремительно растущим кладбищам в стране, отметила Скороход.
Депутат также рассказала, что получает множество писем от родственников погибших солдат ВСУ, которым государство не выплачивают компенсации.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления перед прессой после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске сообщил, что российская сторона уже отдала Киеву более шести тысяч тел погибших украинских солдат и офицеров и готова паередать еще три тысячи тел.