МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу из-за домогательств

Министерство иностранных дел Финляндии направило официальное уведомление своему представителю в Лиссабоне Титте Майя-Луото. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.
Сообщается, что причиной предупреждения стало нарушение служебной этики. Поступила информация, что Майя-Луото обвиняют в ненадлежащем поведении и домогательствах. Но, несмотря на напряженную ситуацию вокруг дипломата, она продолжит исполнять свои обязанности. Послу сделали выговор, но он не является достаточным основанием для увольнения.
Ранее KP.RU сообщил, что в Москве ищут последователей блогера Лесли, которые домогаются девушек на улицах. Полиция в столице собирает информацию и проверяет жалобы девушек, которые обвиняли последователей блогера в ненадлежащем поведении. Пострадавшие рассказали, что к ним подходили парни и начинали «лапать», хватать за интимные места и снимать это на телефон.