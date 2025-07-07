МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу из-за домогательств

Ранее KP.RU сообщил, что в Москве ищут последователей блогера Лесли, которые домогаются девушек на улицах. Полиция в столице собирает информацию и проверяет жалобы девушек, которые обвиняли последователей блогера в ненадлежащем поведении. Пострадавшие рассказали, что к ним подходили парни и начинали «лапать», хватать за интимные места и снимать это на телефон.